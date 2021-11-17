內房融資回暖 中國監管部門據報允許ABS重啟發行
文章日期：2021年11月17日 13:16
內房債務危機持續發酵之際。《彭博社》報道，中國監管部門繼續邊際調整放鬆房地產業融資端政策。作為房企重要融資手段之一的資產證券化（ABS）產品，近期有望重啟發行。
報道引述知情人士透露，近期監管部門窗口指導交易所，明確指出優質房企最快本月可以開始重新遞交ABS發行申請，以用於借新還舊緩釋兌付壓力。此前，自第二季開始，內房ABS發行被收緊，自8月起已無新項目獲批通過。
知情人士又指，在本月上旬銀行間市場交易商協會召開的部分房企代表座談會上，監管部門明確，對銀行間市場新備案的優質地產債項目，將取消此前關於償還不超過對應存量債務融資工具85%的規定。目前尚不清楚符合條件的房企的具體名單。證監會、銀行間交易商協會、上交所不予置評。
報道指，房地產業一直是境內ABS市場重要發行主體，目前有購房尾款ABS等多個品種。根據中國資產證券化分析網站數據，企業ABS中房地產業佔比最大，達約32%，存量規模接近萬億元人民幣。此次重啟發行申請，或可助內房「輸血」，緩解融資困境。
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