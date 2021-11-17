調查亦探討本地銀行及金融服務業的技能缺口問題。有82%受訪者認為「科技及數據技能」需求情况最明顯，其次分別為「銀行業新知識及技能」（79%）、「綠色及可持續金融相關技能」（73%）及特定軟技能（65%）。

在「銀行業新知識及技能」方面，受訪者視 「監管和合規」（66%）和「大灣區及跨境市場知識」（61%）為本地從業員最需要提升的兩大能力，反映業界意識到大灣區發展的重要性。

調查亦發現61%受訪者將有意於未來2至3年內投身金融科技領域，當中逾半認為此行業和事業前景較佳（53%）。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，調查結果反映促進跨境金融人才流動及建立大灣區人才庫已成為香港銀行及金融服務界的重點策略之一，學會未來將繼續協助本地從業員取得內地認可的專業資格，從而協助銀行加強及共享大灣區金融人才資源配置。

她又指，學會將續協助於銀行專業資歷架構下新增金融科技單元，進一步為從業員提供具認證的專業培訓課程，讓銀行業有更清晰及認可的事業發展階梯，並且加強《銀行專業會士》課程內容，制定通用並透明的能力標準。

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