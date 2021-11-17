恒指收市跌63點或0.25%，報25650點，成交金額1097億元，較上日減少16.22%，是11月9日985.74億元成交後最少；國指跌32點或0.35%，報9193點。恒生科技指數收報6672點，跌0.6%。

藍籌18隻升，39隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升3.64%，收報170.8元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.29%，收報509元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；舜宇（2382）跌4.37%，收報219元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.61%，收報292.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報47.35元，升3.27%；跌幅最大的是攜程（9961）收報233.2元，跌4.43%。

恒指10天線(25199.95點)上試50天線(25206.5點)，今早指數於20天線(25407.73點)之上有支持，續受制於100天線(26004.39點)。科指10天線(6443.34點)升穿50天線(6404.6點)，上試20天線(6467.63點)，指數受制於100天線(6712.15點)。

北水南下合計淨流入1.56億元，終止連續4日流出，對上一次淨流入是11月10日。南水北上合計淨流出2.38億元人民幣，終止連續4日流入。

午後消息股表現

內房融資回暖，中國監管部門據報允許ABS重啟發行。內房股向下，合景泰富（1813）收報7.1元，跌3.01%；融創（1918）收報14.64元，跌3.81%；世茂集團（0813）收報10.12元，跌2.32%。

阿里（9988）財團或中標成為紫光集團重組投資者。收報164.8元，跌0.24%。

德永佳（0321）中期純利微跌至1.38億，派中期息每股8仙。收報1.69元，升4.97%。

雅居樂（3383）：已連本帶利如期償還1.9億美元票據。收報5.52元，跌1.6%。

金鷹商貿（3308）陳毅杭辭任首席執行官，大股東王恒兼任。見52周低6.64元，收報6.64元，跌0.3%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報169.7元，升0.47%；嗶哩嗶哩（9626）收報706元，升1.07%。

加密貨幣回落，比特幣跌穿60000美元，以太坊曾跌一成。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報8.78元，跌0.34%；栢能集團（1263）收報11.86元，升2.07%；BC科技（0863）收報13.46元，跌3.17%；雄岸科技（1647）收報0.215元，跌1.38%；美圖公司（1357）收報1.71元，升1.18%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.131元，收報0.138元，升2.22%；樂透互娛（8198）收報0.37元，升12.12%。

金茂（0817）售青島住宅地九成股權，套現24.27億人民幣。收報2.45元，無升跌。

萬國數據（9698）下調全年指引，上季虧損擴大5成。收報59.6元，升1.36%。

內房三盛（2183）連沽兩商廈，套現6.21億人幣。收報3.88元，無升跌。

據報恒大房車寶幾近解散，APP最後更新時間為本月初。許家印據報注入70億人幣為恒大（3333）「續命」。另，許家印：現在各級政府支持恒大爭取恢復開發貸。恒大收報2.8元，升0.36%。恒大汽車（0708）收報3.83元，跌1.54%。

賀一誠：澳門《博彩法》修法完成諮詢，待匯總後進入制定法律階段。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報10.74元，跌1.1%；美高梅中國（2282）收報5.54元，升1.65%；澳博（0880）收報6.3元，升0.8%；永利澳門（1128）收報7.38元，升0.14%；銀河娛樂（0027）收報45.9元，跌1.29%；金沙中國（1928）收報19.26元，跌1.33%；信德（0242）收報2.11元，跌1.4%。

騰訊再沽恒騰（0136）套現1.8億，持股量降至低過恒大。恒騰收報1.69元，升6.29%。騰訊收報509元，升1.29%。

雷蛇（1337）：管理層潛在私有化交易尚未達成共識。收報2.78元，跌1.42%。

網易（9999）上季多賺5%至39億人幣，績前升4%。收報176.5元，跌3.6%。

金山軟件（3888）上季純利跌到5.6億人幣。收報36.9元，升0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見199.1元，收報197.4元，升3.3%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見31.6元，收報30.75元，跌2.07%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.95元，收報2.81元，跌0.35%；鴻承環保科技（2265）創上市新高，見1.06元，收報1.05元，升22.09%；高偉電子（1415）創52周高，見8.2元，收報8元，升1.01%；新秀麗（1910）創52周高，見19.5元，收報18.98元，升3.15%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；易緯集團（3893）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升15.52%。

破底股方面

破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見6.36元，收報6.45元，跌5.29%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.131元，收報0.138元，升2.22%；北控醫療健康（2389）見52周低0.089元，收報0.092元，跌11.54%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.95元，無升跌；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，升1.96%；電視廣播（0511）見52周低5.31元，收報5.32元，跌2.92%；匯賢（87001）見52周低1.38元，收報1.39元，無升跌；恒安（1044）見52周低38.3元，收報38.45元，跌1.66%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.53元，升6%；金鷹商貿（3308）見52周低6.64元，收報6.64元，跌0.3%。

異動股

上升異動股，包括，鴻承環保科技（2265）創上市新高，見1.06元，收報1.05元，升22.09%；堡獅龍（0592）收報1.25元，升17.92%；新東方在線（1797）收報6.97元，升17.14%；易緯集團（3893）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升15.52%；騰盛博藥（2137）收報35.4元，升13.46%；敏實集團（0425）收報38.15元，升13.2%；遠洋服務（6677）收報3.96元，升12.82%；佳民（8519）收報0.12元，升12.15%；樂透互娛（8198）收報0.37元，升12.12%；喆麗控股（2209）收報1.71元，升11.04%；雲遊控股（0484）收報1.24元，升10.71%。

下跌異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.28元，跌15.15%；北控醫療健康（2389）見52周低0.089元，收報0.092元，跌11.54%；1957 & Co.（8495）收報0.355元，跌11.25%；東銀國際（0668）收報0.2元，跌9.91%；中國新城鎮（1278）收報0.087元，跌9.38%；看通集團（1059）收報0.6元，跌9.09%；首創鉅大（1329）收報1.12元，跌8.94%；太陽國際（8029）收報0.72元，跌7.69%；揚科集團（1460）收報0.49元，跌7.55%；遊萊互動（2022）收報0.08元，跌6.98%。

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