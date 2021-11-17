第三季虧損當中，包括189億元的長期投資因季度公允價值調整損失。

第三季收入319.2億元，略好過預期的318.1億元；經調整每ADS利潤14.66元，好過預期的12.20元；調整後營業利潤47.1億元，好過預期的26.7億元。

第三季核心業務收入為247億元，按年增15%；線上營銷收入為195 億元，按年增6%，非在線營銷收入為52億元，增76%，主要受雲和其他AI驅動業務的推動。愛奇藝收入為76億元，增6%，9月底止訂戶達1.04億戶。

預計第四季度收入310億元至340億元，相當於增長2%至12%，市場預期中值為327.2億元人民幣，最低估314.2億元，最多估349.8億元。第四季收入預測相當於核心業務按年增長5%至16%。

百度董事長兼CEO李彥宏發布全員信，表示季內百度Apollo在L4級別累計測試里程超過1600萬公里，同比增長189%，獲得了411張自動駕駛測試牌照，同比增加了237張。

李彥宏說，百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」正在常態化商業運營。季內，「蘿蔔快跑」提供了11.5萬次乘車服務，未來目標到2025年將業務擴展到65個城市，到2030年擴展到100個城市。

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