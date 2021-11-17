國泰航空10月運載13.7萬公噸貨物，較去年同月增加20%，較2019年同期則跌25%。月內的貨物收入噸千米數按年上升21%，較2019年同期則減少15%。今年首10月，載貨量較去年同期下跌 3%，運力下跌15%，而貨物收入噸千米數則下跌4%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，由於留學生的出行需求自10月初迅速回落，較9月削減了約19%的客運運力，相對於2019年同期疫情前水平，僅營運約10%的客運運力。每日平均接載人次較去月跌至2,465人，減少44%。

他續指，10月份的空運需求持續增強。較2019年10月的疫情前水平，於月內營運約70%的貨運運力，平均貨物運載率增至接近83%。

林紹波又指出，今年的貨運高峰期特別強勁，國泰於7至10月四個月間，在營運現金方面已達致接近收支平衡。他預期下半年的業績將較上半年有顯著改善，不過，於疫情下，全年仍料錄得重大虧損。

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