活動除了為10位商戶提供免運費優惠及優惠產品外，更為其中2位商戶提供即日送優惠、安排KOL為商戶直播帶貨，以及協助4位商戶親身上陣進行現場直播。另外，Lalamove將於12月1日為掌舖商家舉辦物流研討會，跟各網店店主分享如何靈活運用 Lalamove服務。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示：「電商深具發展潛力，而Lalamove平台上的電商訂單在疫情至今增長了超過十倍。我們希望透過這次合作，讓掌舖商家體驗Lalamove即時物流送貨服務，助商家提升消費者體驗，提升競爭力，並讓消費者一嘗『邊直播邊收貨』的無縫消費體驗。」

掌舖創辦人吳家嘉表示：「隨着網購近年發展成熟，購物高峰期不再局限於聖誕節等傳統節日，很多人在節慶消費時，希望同時得到娛樂。在Lalamove1212首頁展示直播短片，進行直播活動，希望藉此針對節慶大特賣活動，為商家制定營銷策略。」

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