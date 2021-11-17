稱易被取代 用戶轉用商業險更穩健

楊光澄清，終止水滴互助與當局對互聯網保險產品的規管「屬兩件獨立事件」。他稱，集團發現互助業務發展到後來，能夠被很多創新的商業保險代替，而且就用戶的保障而言，選擇商業險更為穩健。他透露，最終有幾百萬互助用戶轉用商業保險。

水滴成立於2016年，創辦人沈鵬及楊光均曾在美團（3690）工作。水滴互助是水滴公司第一個推出的業務，屬內地最早一批成立網絡互助社群的公司。綜合市場數據，截至去年3月底，水滴互助用戶數量達1.045億，僅次於阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的「相互寶」1.053億名用戶，屬當時內地第二大互助平台。

銀保監批非法活動後關停

互助業務屬互聯網保險產品，用戶可以低價格門檻進入，亦毋須健康檢查證明，按照「一人患病，眾人均攤」的規則為當中患病的用戶提供互助金。

這業務性質觸動銀保監的神經。在去年9月，銀保監首次發文，明確互助平台是非持牌經營的非法商業保險活動；今年4月再強調保險等金融業務必須「有證駕駛」。其後包括水滴在內的互助平台紛紛關停，目前僅剩相互寶等少數平台仍在營運（見表）。

水滴現時持保險經紀和保險代理牌照，兩張均屬保險中介業務領域。據水滴去年營收來看，保險經紀收入貢獻近九成。問及水滴公司的定位，楊光表示，保險業供應鏈非常龐大，以用戶規模及公司現時能提供的服務而言，目前水滴仍處於「相對初期」階段。他透露，水滴現階段專注發展保險中介平台，坦言雖然公司已上市，但資金仍有限，會集中投放資源至收入最大貢獻的範疇。

赴美上市半年 股價跌逾八成

水滴今年5月赴美上市後，目前股價較招股價跌逾八成。問及對香港資本市場的態度，楊光表示，看好香港市場，不排除任何可能，又稱公司並不會明確拒絕任何一個資本市場。他指出，留意許多在美國上市的中概股紛紛回流來港作第二上市，水滴會密切關注香港資本市場，惟目前未定下回流香港資本市場的時間表。

明報記者 陳麗歡

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