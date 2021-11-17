目前案件已獲受理但尚未開庭，故未產生具法律效力的判決或裁定，公司尚無法判斷其對公司本期利潤或期后利潤產生的影響。

據全築控股公告，於2021年10月8日至11月16日，公司已與恒大系企業因工程款糾紛事宜向多地法院提起訴訟，公司於上述期間內陸續收到法院關於333宗訴訟的《受理案件通知書》，相關案件尚未開庭。

集團指，對於與恒大有關的已完工工程，公司正以訴訟等強制性方式積極主張，已向各地法院提交相關訴訟材料並陸續采取相應的財產保全措施。對於與恒大有關的在建工程，公司優先與各在建項目所在地政府溝通，積極開展復工談判。在「保交樓」的政策指導下，大部分項目所在地政府正積極協調在建項目復工，並建立監管賬戶保證資金支付。

據全築控股指，目前公司已有部分項目恢復施工，另有部分項目正在協調復工相關事宜。只有對於協調未果的在建工程，公司才會採取訴訟、保全等強制性手段追償工程款，以保障公司的合法權益。公司亦正積極採取司法訴訟、政府協調等多種方式解決恒大應收款問題，將盡最大努力保障公司和全體股東的合法權益，後續公司將密切關注並定期披露與恒大有關的訴訟進展狀況。

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