澳門立法會議員建議修例時不要一刀切處理賭牌及貴賓廳
文章日期：2021年11月17日 18:06
澳門立法會議員宋碧琪提交最新一份議程前發言時指，賭牌數量、貴賓廳、衛星賭場已成為當地主要的博彩基礎，關乎博彩企業穩定及健康發展。她認為，政府更要從大局出發，不能一刀切、簡單化處理，應以保障就業市場、博彩業的整體穩定為主要修法目的。同時，政府應對過往發展問題進行總結，以正面引導行業發展，尤其是將貴賓廳這一具有澳門特色的博彩元素引入正確發展道路及規範化發展，使其更能配合澳門世界旅遊休閒中心的發展定位，為澳門的新經濟發展貢獻新動力。
她建議政府可考慮增設立非博彩元素專項基金，例如「智慧城市發展基金」、「初創基金」等，以推進非博彩元素能注入更多有重大利益的投資。同時短期內可不限制非博彩元素發展，將綜合發展項目拓寬至深合區、大灣區，以尋求更多多元項目發展落地，與周邊地區產生協同效應。
其他報道
水滴︰互助平台自願關閉非遭叫停 創辦人楊光：關注香港資本市場
工信部：百度、騰訊、阿里等 承諾推「無差別速率」網絡硬碟產品
競爭對手增Disney+登陸香港 TVB股價再破底 市值僅HKTV四分一
百度第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期 第四季收入預測低過下限
湖人主場館將改名為Crypto.com Arena 後者付55億冠名費
恒指跌63點 終止6連升 成交減16% 北水轉淨流入 南水轉流出