澳門立法會議員宋碧琪提交最新一份議程前發言時指，賭牌數量、貴賓廳、衛星賭場已成為當地主要的博彩基礎，關乎博彩企業穩定及健康發展。她認為，政府更要從大局出發，不能一刀切、簡單化處理，應以保障就業市場、博彩業的整體穩定為主要修法目的。同時，政府應對過往發展問題進行總結，以正面引導行業發展，尤其是將貴賓廳這一具有澳門特色的博彩元素引入正確發展道路及規範化發展，使其更能配合澳門世界旅遊休閒中心的發展定位，為澳門的新經濟發展貢獻新動力。