該報告涵蓋全球385個家族辦公室的統計分析，推算累計財富1220億美元。當中五分之四受訪者認為，全球經濟會在2022年復蘇，當中有56%認為復蘇進程緩慢，24%認為會快速復蘇。面對疫情後經濟復蘇的預期，有59%受訪者表示會尋求新的投資機會59%、重整投資組合並加重增長型投資亦有50%，以及分散投資組合也達41%。

與去年同期相比，亞太區及全球的家族辦公室都一致轉向增長為本的投資策略。傾向增長型投資的亞太區家族辦公室比例，由2019年的19%，上升至2020年的24%，及2021年的30%。半數區內的家族辦公室預期10年內轉向增長型投資。

亞太區家族辦公室亦傾向主動管理其直接投資，佔比32%。最受亞太區家辦歡迎的私募股權投資為創投直接投資，有59%家族辦公室把資金配置於此。萬方私募股權投資董事總經理黃雁青更表示，他們看到客戶對直接投資私募股權的興趣與日俱増，並透過他們積極投資快速增長行業的私募股權，如電動汽車、生物科技、金融科技和區塊鏈。

報告亦顯示，全球佔54%的家族辦公室計劃增加在亞太區的投資，77%的亞太區家族辦公室擬增加區內投資。佔45%家族辦公室已經投資在中國，14%從沒在中國投資者亦有意在將來投資該市場。另佔53%受訪的亞太區家族辦公室認為虛擬貨幣具投資價值，超過三分之一計劃在2022年增持虛擬貨幣。

受資產價格上升、股市表現強勁、科技蓬勃發展、私募市場交易量及估值創新高等因素推動，Campden Wealth高級研究總監Rebecca Gooch表示，高淨值家族和家族辦公室在疫情的表現都異常出色。有79%受訪家族去年財富有所增長，平均61%受訪全球家族辦公室的管理資產規模有所增加，反映家族辦公室經得起經濟周期的風浪之餘，還可以扭轉劣勢。

其他報道

水滴︰互助平台自願關閉非遭叫停 創辦人楊光：關注香港資本市場

中德安聯人壽股東變更獲批 成內地首家合資轉外資獨資壽險

工信部：百度、騰訊、阿里等 承諾推「無差別速率」網絡硬碟產品

滬深股通七周年 累計2.1萬億港元流入港股

施穎茵獲委恒生指數顧問委員會主席 林晨、李子恩獲委委員

騰訊連續四日沽恒騰 今再套現1.18億元

掌舖伙Lalamove「雙12」直播帶貨 促無縫消費體驗

競爭對手增Disney+登陸香港 TVB股價再破底 市值僅HKTV四分一

百度第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期 第四季收入預測低過下限

國泰10月客運量按年升一倍 7至10月營運現金接近收支平衡

湖人主場館將改名為Crypto.com Arena 後者付55億冠名費