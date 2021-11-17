積金局要求未打新冠疫苗受託人僱員和中介每周檢測一次
文章日期：2021年11月17日 18:38
積金局向全體強積金核准受託人及主事中介人發出通函，強烈要求這些機構未接種新冠肺炎疫苗的僱員及附屬中介人，自11月30日起，將新冠肺炎檢測由每兩周一次改為每周一次，以跟隨政府在月初向公務員實施的要求。
此外，積金局亦要求強積金核准受託人及主事中介人，為有需要接種第三劑疫苗的員工提供鼓勵措施，包括提供疫苗接種假期、彈性工作時間方便員工接種疫苗。積金局已跟隨政府，提供相關鼓勵措施。
積金局和金管局、保監局、證監會4間金融監管機構，在10月28日同時發功，「強烈鼓勵」（strongly encourage）所有從業員，在11月30日前接種疫苗，並建議任何未接種第一劑疫苗或身體不適合接種的員工，應每兩周接受一次新冠肺炎檢測。目前其餘三間監管機構，均未有將新冠肺炎檢測要求由每兩周改為每周的要求。
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