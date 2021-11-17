此外，積金局亦要求強積金核准受託人及主事中介人，為有需要接種第三劑疫苗的員工提供鼓勵措施，包括提供疫苗接種假期、彈性工作時間方便員工接種疫苗。積金局已跟隨政府，提供相關鼓勵措施。

積金局和金管局、保監局、證監會4間金融監管機構，在10月28日同時發功，「強烈鼓勵」（strongly encourage）所有從業員，在11月30日前接種疫苗，並建議任何未接種第一劑疫苗或身體不適合接種的員工，應每兩周接受一次新冠肺炎檢測。目前其餘三間監管機構，均未有將新冠肺炎檢測要求由每兩周改為每周的要求。

其他報道

【有片：淘寶圖】恒科指倘破三角阻力 可追入相關ETF

水滴︰互助平台自願關閉非遭叫停 創辦人楊光：關注香港資本市場

中德安聯人壽股東變更獲批 成內地首家合資轉外資獨資壽險

工信部：百度、騰訊、阿里等 承諾推「無差別速率」網絡硬碟產品

滬深股通七周年 累計2.1萬億港元流入港股

施穎茵獲委恒生指數顧問委員會主席 林晨、李子恩獲委委員

騰訊連續四日沽恒騰 今再套現1.18億元

掌舖伙Lalamove「雙12」直播帶貨 促無縫消費體驗

競爭對手增Disney+登陸香港 TVB股價再破底 市值僅HKTV四分一

百度第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期 第四季收入預測低過下限