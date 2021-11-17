中信集團、中保融信基金、信達、工銀投及中國人壽（集團）將在今次華融增資擴股交易中，分別出資191.99億元、147.99億元、39.99億元、19.45億元及19.45億元，完成認購後，將在華融持有擴大後股本的23.46%、18.08%、4.89%、2.44%及2.44%。國家財政部在華融的持股則由原先的25.34%，攤薄至12.34%。中信集團將成為最大股東。信達指，今次參與中國華融的重組，有利於不良資產管理行業的平穩發展，並作為一項財務性投資，對其具有商業價值。

此外，華融同時公布，擬啟動轉讓華融金融租賃79.92%股權及華融湘江銀行40.53%股權，並擬尋求股東會授權。該集團將繼續暫停股份買賣，待滿足復牌條件。