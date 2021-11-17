華融引入戰略投資者籌近513億 中信成最大股東
文章日期：2021年11月17日 23:22
華融（2799）落實重組方案。集團擬以溢價非公開發行最多392.15億股內資股及最多19.6億股H股，每股作價1.02元（人民幣、下同），較其H股停牌前收報1.02港元，溢價超過兩成，集資不超過420億元人民幣（約512.89億港元），用作補充核心一級資本。是次增資擴股，將引入中信集團、中保融信基金、信達（1359）、工行（1398）旗下工銀投及中國人壽（集團）。當中中國人壽（集團）主要認購H股，其餘新股東則認購內資股。
中信集團、中保融信基金、信達、工銀投及中國人壽（集團）將在今次華融增資擴股交易中，分別出資191.99億元、147.99億元、39.99億元、19.45億元及19.45億元，完成認購後，將在華融持有擴大後股本的23.46%、18.08%、4.89%、2.44%及2.44%。國家財政部在華融的持股則由原先的25.34%，攤薄至12.34%。中信集團將成為最大股東。信達指，今次參與中國華融的重組，有利於不良資產管理行業的平穩發展，並作為一項財務性投資，對其具有商業價值。
此外，華融同時公布，擬啟動轉讓華融金融租賃79.92%股權及華融湘江銀行40.53%股權，並擬尋求股東會授權。該集團將繼續暫停股份買賣，待滿足復牌條件。