憂慮通脹提早加息 美股向下 道指跌211點
文章日期：2021年11月18日 08:15
市場憂慮通脹對經濟復蘇構成挑戰，或迫使央行比預期更早加息，美股向下，另一方面，10年期美債息跌4.46個基點，報1.5889%。路透社報道，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌，紐約期油跌3%，布蘭特期油跌2.6%。
道瓊斯工業平均指數收跌211點，跌幅0.59%，報35931點。標普500指數收跌12點，跌幅0.27%，報4688點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.33%，報15921點。
高盛跌2.86%，報391.55美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低76點，而家得寶升0.64%，報394.85元，貢獻道指16點。
科技股方面，蘋果收市報153.49元，升1.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2960.94元，升0.11%，亞馬遜收市報3549元，升0.23%，Facebook收市報340.77元，跌0.63%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報489點。德國DAX指數收漲0.03%，報16251點；法國CAC 40指數漲0.06%，報7156點；英國富時100指數收跌0.49%，報7291點。