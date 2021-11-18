市場憂慮通脹對經濟復蘇構成挑戰，或迫使央行比預期更早加息，美股向下，另一方面，10年期美債息跌4.46個基點，報1.5889%。路透社報道，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌，紐約期油跌3%，布蘭特期油跌2.6%。