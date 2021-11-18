港股ADR跌315點 夜期低水268點 美期亞股上升
文章日期：2021年11月18日 09:02
美股向下，港股ADR跌315點或1.24%，報25335點，即月恒指夜期跌247點，低水268點，報25382點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.71%，折合報500.3元；阿里巴巴（9988）跌4.54%，折合報157.32元；美團（3690）跌2.45%，折合報285.43元；匯控（0005）升0.07%，折合報46.03元；建行（0939）跌0.93%，折合報5.19元。
道期現升0.011%；標期現升0.09%；納期現升0.15%。日股現跌0.4%，韓股休市，澳股現升0.22%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括阿里（9988）、京東（9618）、莎莎（0178）等。
雅居樂（3383）發24億債 可換為雅生活（3319）股份。
恒大蝕85億盡沽恒騰（0136） 同名買家李少宇涉獵多間港股、山頂豪宅。另，騰訊（0700）連續四日沽恒騰 今再套現1.18億元。
恒大（3333）再遭追債2.38億 爆政府保交樓政策指導復工。
碧桂園服務（6098）停牌，留意碧桂園（2007）及其他物管股。
路透報導，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌，留意油股。
華融（2799）引入戰略投資者籌近513億 中信成最大股東。
香港興業（0480）中期純利跌至5.08億 派中期息每股4仙。
華寶國際（0336）建議分拆調味品業務上市。
朝聚眼科（2219）認購2.6億元人民幣結構性存款產品。
B站（9626）上季淨虧損擴大1.4倍。
百度（9888）第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期 第四季收入預測低過下限。
國泰（0293）10月客運量按年升一倍 7至10月營運現金接近收支平衡。
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