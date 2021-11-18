恒指今早低開280點或1.1%，報25369點，成交金額31億元；國指今早低開117點或1.28%，報9075點。恒生科技指數開市報6546點，跌1.89%。恒指10天線(25214.42點)升穿50天線(25195.86點)現「黃金交叉」，跌穿20天線(25375點)。科指10天線(6460.43點)上試20天線(6463.13點)。