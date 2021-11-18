恒指低開280點 跌穿20天 恒騰升14% 嗶哩嗶哩跌10%
文章日期：2021年11月18日 09:27
恒指今早低開280點或1.1%，報25369點，成交金額31億元；國指今早低開117點或1.28%，報9075點。恒生科技指數開市報6546點，跌1.89%。恒指10天線(25214.42點)升穿50天線(25195.86點)現「黃金交叉」，跌穿20天線(25375點)。科指10天線(6460.43點)上試20天線(6463.13點)。
藍籌4隻升，46隻下跌，10隻無升跌。信義光能（0968）升1.36%，報14.96元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）升1.17%，報138.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；阿里巴巴（9988）跌4%，報158.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低82點。
恒生科技指數成份股0隻升，26隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是ASM，PACIFIC（0522）無成交，報86元；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報633元，跌10.34%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報158.2元，跌4%；京東（9618）開市報324元，跌3.28%；莎莎國際（0178）無成交，報1.81元。
雅居樂（3383）發24億債，可換為雅生活（3319）股份。雅居樂開市報22.75元，跌0.66%。雅生活服務開市報22.75元，跌0.66%。
恒大蝕85億盡沽恒騰（0136），同名買家李少宇涉獵多間港股、山頂豪宅。另，騰訊（0700）連續四日沽恒騰，今再套現1.18億元。恒騰開市報1.93元，升14.2%。
恒大（3333）再遭追債2.38億，爆政府保交樓政策指導復工。開市報2.81元，升0.36%。
碧桂園服務（6098）停牌傳配股籌80億。碧桂園（2007）開市報7.19元，跌1.37%。
路透報導，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌。油股向下，中石油（0857）開市報3.62元，跌0.55%；中海油（0883）開市報8.07元，跌0.62%；中石化（0386）開市報3.76元，跌0.53%。
華融（2799）引入戰略投資者籌近513億，中信成最大股東。停牌。
香港興業（0480）中期純利跌至5.08億，派中期息每股4仙。無成交，報3元。
華寶國際（0336）建議分拆調味品業務上市。開市報19.98元，升1.94%。
朝聚眼科（2219）認購2.6億元人民幣結構性存款產品。開市報7.99元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損擴大1.4倍。開市報633元，跌10.34%。
百度（9888）第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期，第四季收入預測低過下限。開市報158元，跌6.89%。
國泰（0293）10月客運量按年升一倍，7至10月營運現金接近收支平衡。開市報7.24元，升0.14%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見71元，開市報71元，跌4.05%。
異動股
上升異動股，包括，恒騰（0136）開市報1.93元，升14.2%；華潤燃氣（1193）開市報41.35元，升1.97%；華寶國際（0336）開市報19.98元，升1.94%；維珍妮（2199）開市報5.27元，升1.74%；中國中藥（0570）開市報3.67元，升1.38%；信義光能（0968）開市報14.96元，升1.36%；中國動向（3818）開市報0.75元，升1.35%；栢能集團（1263）開市報12元，升1.18%；安踏（2020）開市報138.8元，升1.17%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報633元，跌10.34%；百度（9888）開市報158元，跌6.89%；汽車之家（2518）創上市新低，見71元，開市報71元，跌4.05%；阿里巴巴（9988）開市報158.2元，跌4%。