非約束性建議包括，考慮全面立法，應對投資中國股票、債券及衍生工具給美國投資者及國家利益造成的風險。考慮立法創建機構，評估將關鍵供應鏈和生產能力外包到中國的做法，保護美國的國家和經濟安全利益。實施立法，擴大對非SDN-中國軍事綜合體企業名單上中國實體美國投資限制的管轄範圍。指示美國證券交易委員會（SEC），要求在中國設有分支機構的上市公司每年報告其業務中是否有中國共產黨的組織。考慮全面立法，確保除非獲得豁免，否則被一個美國機構制裁的中國實體會自動被其他機構制裁。要求財政部每年更新美國在中國的投資組合狀況，包括通過開曼群島等離岸中心的資金轉移。指示美國海關和邊境保護局開始行動，對來自新疆的產品實施全地區範圍的暫扣令。

報告又提及，為了填補國內必勝宣傳和債務成長、對美國技術依賴等挑戰，以及新冠疫情處理招致的批評之間的鴻溝，中國共產黨行事可能會愈發強硬。「無論中國內部和外部環境如何發展，當中國領導人面對自己的說辭和挑戰之間的緊張局面時，中共咄咄逼人的態度可能會進一步強化」，該委員會說，「中共現在可能會做出激進的反應，要麼是為了抵禦它所認為的威脅，要麼是為了壓制優勢」。

台灣方面，委員會警告「中國對台灣採取的手段愈來愈具脅迫性，對台海現狀幾乎每天都構成壓力，增加了發生軍事危機的可能性」。委員會敦促美國加大軍事遏制中國大陸攻打台灣的力度，授權向印度太平洋部署大量反艦和彈道飛彈，並「加強」美國在該地區的基地。

核武方面，報告就中國的核武力量擴建提出警告，稱其意圖是支持「有限的首先使用核武器新戰略」。這樣的戰略將「使中國領導人能夠利用他們的核力量來實現中國的政治目標，例如脅迫其他國家或阻止美國干預台灣戰爭」。美國需要繼續推進核力量現代化，以防止戰略核優勢受到侵蝕。

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