國家糧食和物資儲備局表示，當美國提出相關請求後，將會在網站上披露當中細節。釋放原油儲備計劃亦將會在網站上發布聲明。

此前據報美國向石油消費大國包括中國等，要求考慮釋出部分原油儲備以降低油價，據路透社引述消息人士報道，拜登政府向石油消費大國提出油價高企問題，並要求考慮釋出部分原油儲備。

消息人士表示，最近幾周，拜登和其高級助手已向美國盟友，包括日本、韓國和印度，以及中國等石油消費大國談磋商協同降低油價，刺激經濟復蘇。

不過，消息人士指，談判尚未最後敲定，未有就油價問題上採取行動作出最終決定。早前，石油輸出國組織 (OPEC) 以及產油盟國俄羅斯等已拒絕了美國總統拜登加快增加供應的呼籲。

白宮拒絕就與其他國家具體對話的詳細內容發表評論，其國家安全委員會發言人表示，「尚未做出任何決定」。他指白宮正與其他能源消費國磋商，以確保全球能源供應和價格不會危及全球經濟復蘇。

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