港元現報7.7893元貶值14點子，曾貶值最多16點子，報7.7895元，亦曾升值最多2點子，報7.7877元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.91點子至0.05196%；1星期HIBOR升1.26點子至0.05899%；2星期HIBOR升1.07點子至0.06946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.58點子至0.18875%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.25393%；12個月期HIBOR升0.48點子至0.34982%。

美元指數現報95.704貶值0.124點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.08888%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0017%，連續3日擴闊，利差是2021年6月30日後最高，當日差距為-0.0015%

對上一次連續3日擴闊，是2021年11月10日，當日利差報-0.0194%。

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