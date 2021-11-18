藍籌10隻升，45隻下跌，5隻無升跌。比亞迪（1211）升1.67%，收報303.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；阿里巴巴（9988）跌4.92%，收報156.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報178.4元，升1.08%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報630.5元，跌10.69%。

恒指10天線(25207.93點)雖升穿50天線(25194.56點)，但指數跌穿20天線(25372.11點)。科指曾跌穿10天線(6452.95點)及20天線(6459.39點)。

北水南下合計淨流出1.6億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出48.09億元人民幣，較上日增加1921.5%，連續第2日流出，累計流出50.47億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.67%，是11月5日後最大跌幅，今早低見25222.6點，是11月12日25210.56點後最低。暫連跌2日，累計跌408.71點，對上一次連跌2日是11月8日，及連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月15日。

科指曾跌最多3.36%，是10月27日後最大跌幅，今早低見6448.35點，是11月11日6272.93點後最低。暫連跌2日，累計跌240.88點，對上一次連跌2日是11月8日，及連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月15日。

國指曾跌最多2.08%，是10月27日後最大跌幅，今早低見9001.9點，是11月11日8835.21點後最低。暫連跌2日，累計跌193.59點，對上一次連跌2日是11月8日。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報156.7元，跌4.92%；京東（9618）收報323.8元，跌3.34%；莎莎國際（0178）收報1.81元，無升跌。

雅居樂（3383）發24億債，可換為雅生活（3319）股份。雅居樂見52周低19.88元，收報20.45元，跌10.7%。雅生活服務見52周低19.88元，收報20.45元，跌10.7%。

恒大蝕85億盡沽恒騰（0136），同名買家李少宇涉獵多間港股、山頂豪宅。另，騰訊（0700）連續四日沽恒騰，今再套現1.18億元。恒騰收報2.09元，升23.67%。

恒大（3333）再遭追債2.38億，爆政府保交樓政策指導復工。收報2.73元，跌2.5%。

碧桂園服務（6098）待發配股消息，傳配股籌80億元。停牌。碧桂園（2007）收報7元，跌3.98%。

路透報導，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌。中國儲備局：正開展原油儲備釋放工作 拒絕置評美國相關要求。油股中石油（0857）收報3.55元，跌2.47%；中海油（0883）收報8.07元，跌0.62%。

華融（2799）引入戰略投資者籌近513億，中信成最大股東。停牌。

香港興業（0480）中期純利跌至5.08億，派中期息每股4仙。收報2.98元，跌0.67%。

華寶國際（0336）建議分拆調味品業務上市。收報19.42元，跌0.92%。

朝聚眼科（2219）認購2.6億元人民幣結構性存款產品。收報7.96元，跌0.38%。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損擴大1.4倍。收報630.5元，跌10.69%。

百度（9888）第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期，第四季收入預測低過下限。收報156.5元，跌7.78%。

國泰（0293）10月客運量按年升一倍，7至10月營運現金接近收支平衡。收報7.19元，跌0.55%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見8.85元，收報8.8元，升10%；鴻承環保科技（2265）創上市新高，見1.11元，收報1.05元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.88元，收報4.76元，升0.21%；嘉里物流（0636）創52周高，見21.45元，收報21.3元，升7.68%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；易緯集團（3893）創52周高，見0.68元，收報0.66元，跌1.49%；維珍妮（2199）創52周高，見5.67元，收報5.6元，升8.11%。

破底股方面

破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.9元，收報5.9元，跌8.53%；汽車之家（2518）創上市新低，見67.7元，收報68元，跌8.11%；匯賢（87001）創上市新低，見1.36元，收報1.37元，跌1.44%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.44元，收報3.54元，跌3.8%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.14元，收報8.14元，跌2.05%；富力（2777）見52周低3.97元，收報4.08元，跌0.24%；北控醫療健康（2389）見52周低0.089元，收報0.092元，無升跌；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.94元，跌1.05%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；恒隆地產（0101）見52周低16.74元，收報16.88元，跌1.17%；恒安（1044）見52周低38.15元，收報38.9元，升1.17%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.32元，跌4.48%；潤泥（1313）見52周低5.9元，收報6.01元，跌0.99%。

異動股

上升異動股，包括，恒騰（0136）收報2.09元，升23.67%；兗煤澳洲（3668）收報18.8元，升18.24%；洛陽玻璃（1108）收報14.68元，升12.92%；TOM集團（2383）收報0.7元，升11.11%；揚科集團（1460）收報0.54元，升10.2%；高偉電子（1415）創上市新高，見8.85元，收報8.8元，升10%；維珍妮（2199）創52周高，見5.67元，收報5.6元，升8.11%；中通快遞（2057）收報245.6元，升7.72%；嘉里物流（0636）創52周高，見21.45元，收報21.3元，升7.68%；微創醫療機器人（2252）收報67.45元，升7.06%；和鉑醫藥（2142）收報9.3元，升6.04%。

下跌異動股，包括，南方通信（1617）收報0.153元，跌18.18%；雅生活服務（3319）見52周低19.88元，收報20.45元，跌10.7%；嗶哩嗶哩（9626）收報630.5元，跌10.69%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.9元，收報5.9元，跌8.53%；汽車之家（2518）創上市新低，見67.7元，收報68元，跌8.11%；天立教育（1773）收報1.84元，跌8%；金科服務（9666）收報32.8元，跌7.87%；百度（9888）收報156.5元，跌7.78%。

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