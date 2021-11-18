今早強勢板塊或股份很少，主要以物流股為主，中通快遞（2057）、嘉里物流（0636）均升逾7%；國家十四五將加快建設充電設施，比亞迪（1211）升1.7%；氫概念向好，濰柴（2338）、東方電氣（1072）升約2%。

煙草股走勢持續偏強。上周五召開的電子煙國家標準徵求意見稿的會議，顯示國家電子煙強制標準的基本草案已經有一定內容，市場憧憬監管到位、不明朗因素消除，思摩爾（6969）和比亞迪電子（0285）日前強勢反彈，近大市轉弱也未有跟隨，仍在高位整固，有一定值博率。

思摩爾自今年3月暴瀉後，幾度反彈均受制100天線，近日終於升破此阻力，並且連續5天收於其上。可待股價略為回順至40元附近收集，以100天線為止蝕位，現處於約38.8元附近。

張兆聰

明報首席評論員