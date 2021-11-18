【有片：選股王】電子煙監管標準出台 思摩爾高位整固有值博率
文章日期：2021年11月18日 13:06
恒指跌345點，收報25305點，成交金額638億元。美股衝高回順，科技巨頭靠穩支撐納指，但舊經濟股如能源、金融受壓，道指跌逾200點。中概股急挫，幾隻公布業績的股份如嗶哩嗶哩（9626）、百度（9888）、愛奇藝等全部大跌，加上上海市市監局出台新規嚴控大數據「殺熟」、「算法歧視」，今早ATMJ也大跌2-5%，拖累港股顯著回落。
今早強勢板塊或股份很少，主要以物流股為主，中通快遞（2057）、嘉里物流（0636）均升逾7%；國家十四五將加快建設充電設施，比亞迪（1211）升1.7%；氫概念向好，濰柴（2338）、東方電氣（1072）升約2%。
煙草股走勢持續偏強。上周五召開的電子煙國家標準徵求意見稿的會議，顯示國家電子煙強制標準的基本草案已經有一定內容，市場憧憬監管到位、不明朗因素消除，思摩爾（6969）和比亞迪電子（0285）日前強勢反彈，近大市轉弱也未有跟隨，仍在高位整固，有一定值博率。
思摩爾自今年3月暴瀉後，幾度反彈均受制100天線，近日終於升破此阻力，並且連續5天收於其上。可待股價略為回順至40元附近收集，以100天線為止蝕位，現處於約38.8元附近。
張兆聰