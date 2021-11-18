缺乏金錢的主要原因，是香港的高生活水平、缺乏紀律性儲蓄以及沒有儲蓄目標。從調查顯示又看到，有92%受訪者僅以儲蓄作為首要理財方式，另有89%受訪者會投資股票，不足五成受訪者會買入保險、物業、固定收益產品等。

SJP 香港和上海業務主管 Oliver Wickham 表示，香港市民在儲蓄和財務策劃方面欠理想，香港為全球生活成本最昂貴的城市之一，市民應盡早加強財務策劃。數據顯示，只有37%受訪者在作出投資決定前會先諮詢理財顧問，另有47%受訪人士認為，如他們在過去五年有聘請理財顧問，投資回報會更高。

他續指，在經濟不明朗及疫情尚未完結的情況下，投資者更應尋求專業人士意見，以建立穩健的投資組合，及應對市場風險、為退休生活策劃。

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