該行指，Citi Plus推出至今，客戶透過「利息Booster」完成不同任務，例如儲錢、入錢、用Citi Plus Mastercard扣賬卡或Citi Plus信用卡消費、投資或兌換外幣等，就可賺取更高活期存款年利率。該服務自推出以來，平均每月新客戶人數錄得超過21%季度增長，客戶平均結餘超過9萬元，比預期高。

該行就Citi Plus推出最新投資及消費獎賞，該服務的應用程式可買賣港股、美股及滬深股，毋須轉賬，現時於網上開立港股戶口可享280元現金獎賞，每單買賣港股及美股的交易佣金分別為8港元及1美元。而以該服務的Mastercard扣賬卡及該服務的信用卡於指定合作商戶消費可享達20%折扣優惠或12%回贈。

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