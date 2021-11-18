貿發局研究:RCEP為大灣區企業增拓展海外市場動力 香港為首選平台
文章日期：2021年11月18日 15:00
香港貿發局與特許公認會計師公會 (ACCA)發表研究報告，指出，「區域全面經濟夥伴關係協定」 (RCEP) 為「粵港澳大灣區」企業拓展海外市場增添新動力，而香港是大灣區企業拓展海外業務的理想平台。
報告引述一項調查顯示，過半內地受訪者認為香港是尋求專業服務的境外首選地點，其次為美國(23%)、新加坡(21%)及日本(14%)。以大灣區作為設點的內地企業表示，需要的專業服務包括：產品研發及設計、銀行融資及項目估值、品牌設計及營銷策略以及法律和會計服務。
由國家商務部的資料顯示，2020年中國內地為全球最大對外直接投資來源地，投資總額達到1,537億美元，年增長12.3%。當中58%的中國內地對外直接投資經由香港進行。
香港貿發局研究總監關家明指出，RCEP相關條款最快會在明年實施，推動區域供應鏈的發展和整合，促進各RCEP成員國之間的貿易往來。他又指，香港雖然尚未成為RCEP一員，但在內地新一輪對外投資中發揮關鍵作用。
他呼籲，港商把握RCEP整合區域供應鏈所帶來的機遇，參與更多RCEP成員國之間的貿易，特別是電子產品及其他工業產品。
RCEP為去年11月亞洲15個國家包括澳洲、日本、韓國、中國內地、新加坡等組成的自由貿易區，推出取消關稅、減少非關稅壁壘、推動電子商貿等措施，加強成員國之間的經濟一體化水平。
報告調查為香港貿發局與廣東省商務廳於2019年下半年合作進行調查，訪問了277家大灣區企業，主要從事製造業、出入口貿易、金融/法律/會計服務，以及物流、資訊科技/科研、批發/零售等行業。
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