恒指收市跌330點或1.29%，報25319點，成交金額1165億元，較上日增加6.14%；國指跌157點或1.71%，報9036點。恒生科技指數收報6474點，跌2.96%。

藍籌12隻升，45隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升1.46%，收報173.3元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.69%，收報464.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；阿里健康（0241）跌6.11%，收報9.38元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌5.34%，收報156元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低110點。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報177.8元，升0.74%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報630元，跌10.76%。

恒指10天線(25209.4點)升穿50天線(25194.85點)出現「黃金交叉」但同時指數亦跌穿20天線(25372.84點)。科指曾跌穿10天線(6453.26點)、20天線(6459.55點)。

北水南下合計淨流出4.69億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出44.53億元人民幣，較上日增加1771.85%，連續第2日流出，累計流出46.91億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.67%，是11月5日後最大跌幅，今日低見25222.6點，是11月12日25210.56點後最低。今日收市報25319.72點，是11月11日後收市新低，當日報25247.99點。連跌2日，累計跌394.06點，對上一次連跌2日是11月8日，並連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月15日。

科指曾跌最多3.36%，是10月27日後最大跌幅，今日低見6448.35點，是11月11日6272.93點後最低。今日收市報6474.55點，是11月11日後收市新低，當日報6464.53點。連跌2日，累計跌237.76點，對上一次連跌2日是11月8日，並連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月15日。

國指曾跌最多2.08%，是10月27日後最大跌幅，今日低見9001.9點，是11月11日8835.21點後最低。今日收市報9036.04點，是11月10日後收市新低，當日報8910.98點。連跌2日，累計跌189.77點，對上一次連跌2日是11月8日，並連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是11月12日。

午後消息股表現

恒大（3333）再遭追債2.38億，爆政府保交樓政策指導復工。另網傳解散，鄭州恒大：未收到通知，視為謠言。收報2.64元，跌5.71%。

小鵬汽車（9868）名字太老土難進軍高端市場？何小鵬：不會改名。收報190.5元，跌3.5%。

匯控（0005）祁耀年：訪港有隔離，不會做任何危及中港恢復通關的事。收報46.05元，升0.11%。

富士高（0927）中期盈轉虧蝕2350萬，派息每股1仙。收報0.9元，跌1.1%。

石藥（1093）首3季純利逾43億人幣，按年升逾兩成。收報8.31元，跌2.35%。

女股神Cathie，Wood估計未來5年內比特幣達56萬美元。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報8.75元，跌0.34%；栢能集團（1263）收報12.08元，升1.85%；BC科技（0863）收報13.06元，跌2.97%；雄岸科技（1647）收報0.212元，跌1.4%；美圖公司（1357）收報1.69元，跌1.17%；信陽毛尖（0362）收報0.137元，跌0.72%；樂透互娛（8198）收報0.35元，跌5.41%。

莎莎國際（0178）中期虧損按年收窄25%，不派中期息。收報1.78元，跌1.66%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報156元，跌5.34%；京東（9618）收報323元，跌3.58%。

佳兆業（1638）傳沽屯門住宅地予蔡志明，套現逾37億。佳兆業系表現，佳兆業（1638）停牌；佳兆業美好（2168）收報13.76元，跌1.57%；佳兆業健康（0876）收報0.11元，跌3.51%；佳兆業資本（0936）收報0.4元，跌1.23%。

雅居樂（3383）發24億債，可換為雅生活（3319）股份。雅居樂見52周低19.88元，收報19.98元，跌12.75%。雅生活服務見52周低19.88元，收報19.98元，跌12.75%。

恒大蝕85億盡沽恒騰（0136），同名買家李少宇涉獵多間港股、山頂豪宅。另，騰訊（0700）連續四日沽恒騰，今再套現1.18億元。恒騰收報2.11元，升24.85%。

碧桂園服務（6098）待發配股消息，傳配股籌80億元。停牌。碧桂園（2007）收報6.92元，跌5.08%。

路透報導，美國已要求中國、印度、日本和南韓協調釋放石油儲備，油價下跌。中國儲備局：正開展原油儲備釋放工作，拒絕置評美國相關要求。油股中石油（0857）收報3.54元，跌2.75%；中海油（0883）收報8.06元，跌0.74%。

華融（2799）引入戰略投資者籌近513億，中信成最大股東。停牌。

香港興業（0480）中期純利跌至5.08億，派中期息每股4仙。收報2.99元，跌0.33%。

華寶國際（0336）建議分拆調味品業務上市。收報19.74元，升0.71%。

朝聚眼科（2219）認購2.6億元人民幣結構性存款產品。收報8.2元，升2.63%。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損擴大1.4倍。收報630元，跌10.76%。

百度（9888）第三季轉蝕、EBITDA跌34%遜預期，第四季收入預測低過下限。收報156.4元，跌7.84%。

國泰（0293）10月客運量按年升一倍，7至10月營運現金接近收支平衡。收報7.18元，跌0.69%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見8.85元，收報8.71元，升8.88%；鴻承環保科技（2265）創上市新高，見1.11元，收報1.02元，跌2.86%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.98元，收報4.96元，升4.42%；達力環保（1790）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升6.56%；嘉里物流（0636）創52周高，見21.45元，收報21.05元，升6.42%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；易緯集團（3893）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升10.45%；維珍妮（2199）創52周高，見5.67元，收報5.62元，升8.49%。

破底股方面

破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.8元，收報5.85元，跌9.3%；汽車之家（2518）創上市新低，見67.7元，收報68.3元，跌7.7%；匯賢（87001）創上市新低，見1.35元，收報1.36元，跌2.16%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.35元，收報3.39元，跌7.88%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.1元，收報8.12元，跌2.29%；富力（2777）見52周低3.97元，收報4.01元，跌1.96%；北控醫療健康（2389）見52周低0.089元，收報0.092元，無升跌；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.94元，跌1.05%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.53元，升1.92%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，跌0.98%；粵運交通（3399）見52周低1.09元，收報1.09元，跌1.8%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；恒隆地產（0101）見52周低16.74元，收報16.82元，跌1.52%；恒安（1044）見52周低38.15元，收報38.95元，升1.3%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.33元，跌1.49%；潤泥（1313）見52周低5.9元，收報6.06元，跌0.16%；遠東宏信（3360）見52周低7元，收報7.01元，跌2.23%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，東銀國際（0668）收報0.275元，升37.5%；恒騰（0136）收報2.11元，升24.85%；加達控股（1620）收報0.249元，升20.29%；洛陽玻璃（1108）平上市高位15.38元，收報14.88元，升14.46%；兗煤澳洲（3668）收報18.04元，升13.46%；TOM集團（2383）收報0.71元，升12.7%；南方錳業（1091）收報1.08元，升11.34%；易緯集團（3893）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升10.45%；揚科集團（1460）收報0.54元，升10.2%；PLATT NERA（1949）收報0.234元，升9.35%；高偉電子（1415）創上市新高，見8.85元，收報8.71元，升8.88%。

下跌異動股，包括，南方通信（1617）收報0.145元，跌22.46%；雅生活服務（3319）見52周低19.88元，收報19.98元，跌12.75%；嗶哩嗶哩（9626）收報630元，跌10.76%；金科服務（9666）收報31.85元，跌10.53%；世茂服務（0873）收報10.78元，跌9.41%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.8元，收報5.85元，跌9.3%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.35元，收報3.39元，跌7.88%；百度（9888）收報156.4元，跌7.84%。

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