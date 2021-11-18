該行指，鑑於境外債券市場持續波動，預期中國房企短期內透過境外債券市場融資將會面臨巨大挑戰，因此行業在未來三個月可能會出現更多違約或債務重組事件。

惠譽大中華區房地產評級聯席主管鄭俊英等指出，雖然今年中國房地產銷售預測將與2020年持平，但預計2022年的行業銷售會在今年的高基期下收縮10至15%。

惠譽認為，政府對行業會作出適當的政策調整，藉以穩定市場信心及房企的境內外融資環境。

隨著房地產風險上升，對中國金融業資產質量的擔憂有所浮現。惠譽亞太區金融機構評級聯席董事徐雯超認為，房地產行業承壓對金融體系影響總體可控，中小行或承受更大資產質量壓力。該行預期房地產貸款政策短期邊際寬鬆，重點關注寬鬆程度與節奏。

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