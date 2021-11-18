郭少明又指，集團下半年生意額將比上半年為佳，但坦言「賺錢就未必，只求收窄虧損或收支平衡」，其中對12月及明年1月等個別月份營業額信心較大。另港澳兩地下半年料將縮減5至8間店舖，集中於核心區門市；他預料期內將可再有20%租金減幅。

至於本地消費券計劃，郭少明透露，集團10月份、即第二期消費券發放後，營業額淨增長達10%，同店銷售亦達18%，相信計劃對銷售有一定推動，其中對實體店刺激更明顯。

內地市場方面，郭少明指，集團早前低估肺炎疫情對當地零售市況的影響，故在當地疫情再度爆發後，集團隨即調整發展策略，由原先目標於本財年增設100間門市，縮減至80間。

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