調整後息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)58.6億元，好過預期的45.4億元。第三季度經調整EBITDA利潤率2.7%。Non-GAAP EBITDA為59元，低過去年同期的66億元約10.6%。

第三季度，權益法核算投資損益為損失19億元，2020年第三季度為損失3億元。2021年第三季度錄得損失主要是由於若干權益法核算投資的非現金減值。其他非經營損失為31億元，2020年第三季度為其他非經營利潤45億元。其他淨額的減少主要是由於上市公司股權投資股價下降導致投資證券產生公允價值變動損失。

第三季淨收入升25.5%至2187.1億元，好過預期的2156.1億元。收入當中，來自零售的為1980.8億元，按年升22.9%；來自物流業務為257.49億元，按年升43.3%；新業務收入為57.3億元，按年升33.2%。

營運溢利為25.72億元，按年減少41.3%。當中，零售為79.42億元，按年升17.9%；物流轉蝕7.26億元，去年同期賺8354.9萬元；新業務虧損擴大至20.73億元，去年同期為賺12億元。

第三季度調整後每ADS收益3.16元，好過預期的2元。

第三季度年度活躍用戶帳戶增25%，至5.522億，低過預期的5.568億。

第三季度執行費用143億元，略高過預期的142.6億元。

第三季度調整後運營利潤率2.1％，高過預期的1.43%。

京東收報323元，跌3.58%。

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