標普料博企信貸評級未受續牌問題影響 關注新規範政府干預運作情況
文章日期：2021年11月18日 18:17
評級機構標準普爾就澳門博彩業進行跟進並舉行互動視像會議。該行的企業評級副董事Aras Poon指出，雖然濠賭股面對的監管風險正在上升，但是不見得對該等股份的信貸評級有即時影響，亦不認為6家博彩企業會失去賭牌。但是他們會關注到，政府對博企運作的干預情況及資金抽取的影響。
該行認為，在新的賭牌規範下，博企參與重新競投所伴隨的社會及經濟要求，或令博企的負債槓桿程度上升，並且可能削減盈利。但是若規限增加致減少派息，或有利信貸狀況更趨正面。至於引入更多澳門人參與，則視乎當局執行情況才能評估對博企的影響。
Aras Poon預期，明年賭收可能會復到2019年疫情爆發前的60%至70%，最快要到2023年才有望全面復蘇，並料中場博彩會回復至2019年的70%至80%，貴賓博彩仍然面對挑戰，至會回復到2019年的40%至50%水平。正因為行業逐步復蘇，該行估計，業界的債務槓桿水平仍然會於高位，直到2023年才會改善。
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