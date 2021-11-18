該行認為，在新的賭牌規範下，博企參與重新競投所伴隨的社會及經濟要求，或令博企的負債槓桿程度上升，並且可能削減盈利。但是若規限增加致減少派息，或有利信貸狀況更趨正面。至於引入更多澳門人參與，則視乎當局執行情況才能評估對博企的影響。

Aras Poon預期，明年賭收可能會復到2019年疫情爆發前的60%至70%，最快要到2023年才有望全面復蘇，並料中場博彩會回復至2019年的70%至80%，貴賓博彩仍然面對挑戰，至會回復到2019年的40%至50%水平。正因為行業逐步復蘇，該行估計，業界的債務槓桿水平仍然會於高位，直到2023年才會改善。

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