阿里上季Non-GAAP淨利潤跌四成 下調全年增長預期10個百分點
文章日期：2021年11月18日 19:35
阿里巴巴（9988）今日收市公布截止9月底第二季業績，收入按年升29%至2006.9億元（人民幣，下同），差過市場預期的2061.7億元。淨利潤按年跌81%至53.67億元。非公認會計準則淨利潤按年跌39%至285.24億元。
阿里於公告表示，將調整2022財政年度的總收入指引，預計2022財政年度的總收入按年增長為20%至23%。阿里曾於今年5月公布，2022年度收入指引為超過9300億元，相當於按年增長30%。
阿里解釋，下調收入指引，主要基於集團對目前宏觀經濟狀況及競爭環境等不確定性。
經調整EBITDA倒退27% 美股盤前跌4%
期內經調整EBITDA按年跌27%至348.4億元，接近市場預期的331.9億元。經調整EBITDA利潤率17%，按年跌14個百分點。若不考慮合併高鑫零售的影響，阿里的收入升16%至1804.38億元，當中，跨境及全球的零售及批發商業合計收入升34%至150.92 億元，雲計算業務的收入升33%至200.07億元。
阿里港股績前跌5.3%，收報156港元，成交額61.16億港元 ，美股盤前現跌4%。
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