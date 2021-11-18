保利協鑫簽訂多晶硅料銷售合同 約值262億人幣
文章日期：2021年11月18日 20:47
保利協鑫（3800）宣布，與上海上市無錫上機（滬：603185）及其子公司弘元新材料簽訂採購合同，保利協鑫將出售合共不少於9.75萬噸多晶硅料及顆粒硅予無錫上機及弘元新材料。無鍚上機及弘元新材料將按月根據其需求採購多晶硅料及顆粒硅，訂單價格由賣方及買方根據市場行情商議，期限由明年1月1日至2026年12月31日。
參照PV InfoLink 最新公佈的價格估算，預計採購合同金額約為262億元人民幣。
董事會認為，簽訂多晶硅料及顆粒採購合同將有利於促進公司日常業務多晶硅及顆粒硅產品的穩定銷售，推動產品的廣泛應用及市場率的快速提昇，並與集團的發展戰略脗合，可進一步提升集團在新能源行業的地位。
保利協鑫今日收報3.38元，升6%。
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