參照PV InfoLink 最新公佈的價格估算，預計採購合同金額約為262億元人民幣。

董事會認為，簽訂多晶硅料及顆粒採購合同將有利於促進公司日常業務多晶硅及顆粒硅產品的穩定銷售，推動產品的廣泛應用及市場率的快速提昇，並與集團的發展戰略脗合，可進一步提升集團在新能源行業的地位。

保利協鑫今日收報3.38元，升6%。

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