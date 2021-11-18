微博港第二上市通過上市聆訊 傳擬籌78億
文章日期：2021年11月18日 21:40
再有中概股快將啟動回港上市，據聯交所資料顯示，阿里巴巴（9988）持股近三成的內地社交平台微博（ＷB）已通過上市聆訊，將以多重股權架構及第二上市形式掛牌。據此前報道指，微博今次來港上市，初步計劃集資10億美元（約78億港元） 。
根據初步招股文件，截至今年6月底止，受成本上升及投資錄得估值虧損影響，微博上半年度錄得純利約1.31億美元，按年倒退接近五成。集團至今年6月底止，月活躍用戶為5.66億，據灼識諮詢報告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。截至2021年6月30日，微博上有440萬個經認證賬號，例如名人、明星、KOL、企業合作夥伴和媒體機構。
微博表示，今次來港上市集資所得資金，將用於於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統；研發以提升用戶體驗及變現能力；於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購；以及撥作一般營運資金。
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