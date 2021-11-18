根據初步招股文件，截至今年6月底止，受成本上升及投資錄得估值虧損影響，微博上半年度錄得純利約1.31億美元，按年倒退接近五成。集團至今年6月底止，月活躍用戶為5.66億，據灼識諮詢報告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。截至2021年6月30日，微博上有440萬個經認證賬號，例如名人、明星、KOL、企業合作夥伴和媒體機構。

微博表示，今次來港上市集資所得資金，將用於於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統；研發以提升用戶體驗及變現能力；於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購；以及撥作一般營運資金。

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