標指、納指再創收市新高 道指則跌60點連跌2日 蘋果創新高
文章日期：2021年11月19日 08:15
外電稱蘋果加速推進全自動駕駛汽車，已在汽車處理器開發方面達到關鍵里程碑。蘋果股價應聲大漲，超過微軟再次成為全球市值最高的公司。美國眾議院即將表決拜登的2萬億美元經濟計劃，標指、納指再創收市新高，道指則連跌2日，見10月29日後收市新低。
蘋果曾升最多3.37%，高見158.67美元，創上市新高，收報157.87元，升2.85%，創收市價計新高，連升5日，累計升9.9美元，對上一次連升5日是10月20日。
道瓊斯工業平均指數收跌60點，跌幅0.17%，報35870點。標普500指數收漲15點，升幅0.34%，報4704點。納斯達克綜合指數收漲72點，或0.46%，報15993點。
salesforce跌1.63%，報302.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而家得寶，升2.79%，報405.85元，貢獻道指72點。
科技股方面，蘋果收市報157.87元，升2.85%，谷歌母公司Alphabet收市報2996.77元，升1.21%，亞馬遜收市報3696.06元，升4.14%，Facebook收市報338.69元，跌0.61%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.46%，報487點。德國DAX指數收跌0.19%，報16221點；法國CAC 40指數跌0.21%，報7141點；英國富時100指數收跌0.49%，報7255點。