外電稱蘋果加速推進全自動駕駛汽車，已在汽車處理器開發方面達到關鍵里程碑。蘋果股價應聲大漲，超過微軟再次成為全球市值最高的公司。美國眾議院即將表決拜登的2萬億美元經濟計劃，標指、納指再創收市新高，道指則連跌2日，見10月29日後收市新低。