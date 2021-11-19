報道指，過去幾年，蘋果探索了兩條路徑：研發一款擁有有限自動駕駛能力的車型，專注於轉向和加速，與目前許多汽車相仿；亦或是打造一款配備全自動駕駛能力的車型，無需人類參與。

在新的帶頭人蘋果手表軟件主管Kevin Lynch的領導下，現在工程師們重點關注第二條路徑。知情人士稱，Lynch希望首款車型配備全自動駕駛系統。蘋果內部設定的目標是在4年內推出自動駕駛汽車，比今年早些時候一些工程師所計劃的5至7年更快。不過，能否實現2025年推出汽車的目標取決於公司是否有能力完成自動駕駛系統，如果蘋果無法實現目標，可能推遲發布，或是先發布一款技術能力較弱的車型。

報道引述消息指，蘋果公司最近在研發基礎自動駕駛系統方面達到了一個關鍵的里程碑。蘋果認為已經完成了處理器核心工作的大部分內容，打算在第一代汽車中使用。

蘋果公司發言人不予置評。

蘋果曾升最多3.37%，高見158.67美元，創上市新高，收報157.87元，升2.85%，創收市價計新高，連升5日，累計升9.9美元，對上一次連升5日是10月20日。

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