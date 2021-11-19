港股ADR跌480點 夜期低水395點 阿里ADR跌10% B站停牌
文章日期：2021年11月19日 08:55
美股向上，港股ADR跌480點或1.93%，報24839點，即月恒指夜期跌383點，低水395點，報24925點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.16%，折合報486.05元；阿里巴巴（9988）跌10.37%，折合報139.82元；美團（3690）跌2.68%，折合報277.76元；匯控（0005）跌0.07%，折合報46.02元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.16元。
道期現升0.072%；標期現升0.07%；納期現升0.1%。日股現升0.14%，韓股現升0.27%，澳股現升0.15%。
今日焦點股份可留意：
據報中港將於12月初開始實施無隔離進入內地。
蘋果據報重點研全自動駕駛，冀2025推出新車，股價創新高。
Prada（1913）上季零售額較2019年升18%，線上業務彈升逾4倍。
嗶哩嗶哩（9626）(B站)擬發109億元可換股優先票據。開市前停牌。
保利協鑫（3800）簽訂多晶硅料銷售合同，約值262億人幣。
阿里（9988）上季Non-GAAP淨利潤跌四成，下調全年增長預期18個百分點。
歐化（1711）中期扭虧為盈，賺56萬。
百盛商業（3368）上季虧損擴大至4987萬，同店銷售升轉跌11.3%。
京東物流 （2618） 由盈轉虧，第三季蝕7.27億元人民幣。
京東（9618）上季轉蝕28億，Non-GAAP少賺10%，收入勝預期，首三季少賺93%。
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