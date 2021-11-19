恒指低開385點 「ATM」拖低大市294點 阿里跌10%
文章日期：2021年11月19日 09:25
科技股重挫，「ATM」三隻已拖低大市294點，單單一隻阿里（9988）已拖低200點。恒指今早低開385點或1.53%，報24934點，成交金額38億元；國指今早低開127點或1.42%，報8908點。恒生科技指數開市報6371點，跌1.6%。恒指、科指跌穿多條平均線。
藍籌12隻升，34隻下跌，14隻無升跌。潤地（1109）升2.72%，報33.95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；阿里巴巴（9988）跌10.26%，報140元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低200點。
恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報339元，升4.95%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報140元，跌10.26%。
恒指跌穿10天線(25215.79點)、50天線(25170.27點)。科指亦跌穿10天線(6462.72點)、20天線(6440.39點)、50天線(6391.36點)。
據報中港將於12月初開始實施無隔離進入內地。相關股未見受惠，周大福（1929）開市報16.8元，跌1.98%；國泰（0293）開市報7.15元，跌0.42%；新秀麗（1910）開市報18.22元，跌0.65%。
蘋果據報重點研全自動駕駛，冀2025推出新車，股價創新高。港上市電動車股下跌，小鵬汽車（9868）開市報182.9元，跌3.99%；理想汽車（2015）開市報122.8元，跌3.46%；恒大汽車（0708）開市報3.5元，跌1.41%。
碧服（6098）以53.35元(較上日折讓約9.5%)配售1.5億股，籌80億元，今早復牌。開市報52元，跌11.79%。
Prada（1913）上季零售額較2019年升18%，線上業務彈升逾4倍。開市報55.5元，升1.65%。
嗶哩嗶哩（9626）擬發109億元可換股優先票據。今早停牌。
保利協鑫（3800）簽訂多晶硅料銷售合同，約值262億人幣。開市報3.4元，升0.59%。
阿里（9988）上季Non-GAAP淨利潤跌四成，下調全年增長預期18個百分點。開市報140元，跌10.26%。
歐化（1711）中期扭虧為盈，賺56萬。無成交，報0.29元。
百盛商業（3368）上季虧損擴大至4987萬，同店銷售升轉跌11.3%。開市報0.26元，無升跌。
京東物流 （2618） 由盈轉虧，第三季蝕7.27億元人民幣。開市報30.6元，跌0.33%。
京東（9618）上季轉蝕28億，Non-GAAP少賺10%，收入勝預期，首三季少賺93%。開市報339元，升4.95%。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見5元，開市報5元，升0.81%；易緯集團（3893）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升1.35%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見66.65元，開市報66.65元，跌2.42%。
異動股
上升異動股，包括，京東（9618）開市報339元，升4.95%；中通快遞（2057）開市報251元，升4.5%；春立醫療（1858）開市報22元，升3.53%；君實生物（1877）開市報46元，升3.49%；科濟藥業（2171）開市報44.75元，升2.87%；潤地（1109）開市報33.95元，升2.72%；石藥集團（1093）開市報8.52元，升2.53%。
下跌異動股，包括，碧桂園服務（6098）開市報52元，跌11.79%；阿里巴巴（9988）開市報140元，跌10.26%；快手（1024）開市報93元，跌5.54%。