港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升4日 創逾4個月高
文章日期：2021年11月19日 11:18
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.95點子至0.09661%，是7月2日後最高，當日報0.09827%。
港元現報7.7902元貶值12點子，曾貶值最多16點子，報7.7906元，亦曾升值最多6點子，報7.7884元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.05375%；1星期HIBOR升0.32點子至0.06214%；2星期HIBOR升0.18點子至0.07125%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.29點子至0.20167%；6個月期HIBOR升0.34點子至0.25732%；12個月期HIBOR升0.68點子至0.35661%。
美元指數現報95.633升值0.089點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.08875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0079%，連續4日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%
對上一次連續4日擴闊，是2021年11月11日，當日利差報-0.019%。
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