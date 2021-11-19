港元現報7.7902元貶值12點子，曾貶值最多16點子，報7.7906元，亦曾升值最多6點子，報7.7884元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.05375%；1星期HIBOR升0.32點子至0.06214%；2星期HIBOR升0.18點子至0.07125%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.29點子至0.20167%；6個月期HIBOR升0.34點子至0.25732%；12個月期HIBOR升0.68點子至0.35661%。

美元指數現報95.633升值0.089點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.08875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0079%，連續4日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

對上一次連續4日擴闊，是2021年11月11日，當日利差報-0.019%。

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