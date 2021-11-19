恒指半日跌444點 「ATM」拖低298點 阿里跌10.3%
文章日期：2021年11月19日 12:12
科技股半日續為拖累大市的藍籌，「ATM」半日拖低298點。恒指今早低開385點，曾收窄至跌242點，其後重拾跌勢，最多跌494點，半日高低波幅252點。
恒指半日跌444點或1.76%，報24874點，成交金額761億元；國指跌151點或1.68%，報8884點。恒生科技指數收報6392點，跌1.27%。
藍籌15隻升，44隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升2.42%，收報33.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；阿里巴巴（9988）跌10.38%，收報139.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低202點。
恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報341.2元，升5.63%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報139.8元，跌10.38%。
恒指跌穿10天線(25209.84點)、20天線(25310.24點)、50天線(25169.08點)。科指跌穿10天線(6464.81點)、20天線(6441.43點)，50天線(6391.78點)半日失而復得。
北水南下合計淨流入2.09億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入34.72億元人民幣，終止連續2日流出。
傳恒大（3333）提出港地產代理售更多住宅以獲取拖欠佣金，中原據報不接受提議。收報2.65元，升0.38%。
據報中港將於12月初開始實施無隔離進入內地。相關股份個別發展，國泰（0293）收報7.09元，跌1.25%；周大福（1929）收報17.06元，跌0.47%；新秀麗（1910）收報18.5元，升0.87%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見32.5元，收報32.35元，升6.24%。
蘋果據報重點研全自動駕駛，冀2025推出新車，股價創新高。電車股個別發展，比亞迪（1211）收報300.6元，跌0.73%；小鵬汽車（9868）收報184.2元，跌3.31%；理想汽車（2015）收報121.6元，跌4.4%；恒大汽車（0708）收報3.48元，跌1.97%。
碧服（6098）以53.35元(較上日折讓約9.5%)配售1.5億股，籌80億元，今早復牌。收報51.7元，跌12.3%。
Prada（1913）上季零售額較2019年升18%，線上業務彈升逾4倍。收報57.9元，升6.04%。
嗶哩嗶哩（9626）擬發109億元可換股優先票據。停牌。
保利協鑫（3800）簽訂多晶硅料銷售合同，約值262億人幣。收報3.46元，升2.37%。
阿里（9988）上季Non-GAAP淨利潤跌四成，下調全年增長預期18個百分點。收報139.8元，跌10.38%。
歐化（1711）中期扭虧為盈，賺56萬。收報0.29元，無升跌。
百盛商業（3368）上季虧損擴大至4987萬，同店銷售升轉跌11.3%。收報0.241元，跌7.31%。
京東物流 （2618） 由盈轉虧，第三季蝕7.27億元人民幣。收報30.95元，升0.81%。
京東（9618）上季轉蝕28億，Non-GAAP少賺10%，收入勝預期，首三季少賺93%。收報341.2元，升5.63%。
破頂股表現
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見9.7元，收報9.33元，升7.12%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見32.5元，收報32.35元，升6.24%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.07元，收報4.99元，升0.6%；達力環保（1790）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升4.62%；同方泰德（1206）創52周高，見1.55元，收報1.15元，升74.24%；嘉里物流（0636）創52周高，見25.15元，收報24.8元，升17.81%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.37元，收報1.35元，升8%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升25%；易緯集團（3893）創52周高，見0.75元，收報0.69元，跌6.76%；維珍妮（2199）創52周高，見5.73元，收報5.65元，升0.53%。
破底股方面
破底股包括，金科服務（9666）創上市新低，見31.45元，收報32.9元，升3.3%；德信服務（2215）創上市新低，見2.94元，收報3.07元，升0.33%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.7元，收報5.7元，跌2.56%；禹洲（1628）創上市新低，見0.77元，收報0.78元，無升跌；汽車之家（2518）創上市新低，見66.25元，收報66.3元，跌2.93%；匯賢（87001）創上市新低，見1.33元，收報1.34元，跌1.47%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.18元，收報3.25元，跌4.13%；中駿集團（1966）見52周低2.13元，收報2.14元，跌2.73%；華潤醫療（1515）見52周低5元，收報5.01元，跌2.53%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.083元，跌3.49%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.92元，收報0.93元，跌1.06%；阿里健康（0241）見52周低8.72元，收報8.84元，跌5.76%；電視廣播（0511）見52周低5.18元，收報5.24元，跌1.87%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低1.07元，收報1.08元，跌0.92%；毅德國際（1396）見52周低0.365元，收報0.395元，跌10.23%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；恒隆地產（0101）見52周低16.3元，收報16.38元，跌2.62%；恒安（1044）見52周低38元，收報38.05元，跌2.31%；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.87元，跌2%。
異動股
上升異動股，包括，同方泰德（1206）創52周高，見1.55元，收報1.15元，升74.24%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升25%；嘉里物流（0636）創52周高，見25.15元，收報24.8元，升17.81%；栢能集團（1263）收報13.2元，升9.27%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.37元，收報1.35元，升8%；廣汽集團（2238）收報8.23元，升7.58%；高偉電子（1415）創上市新高，見9.7元，收報9.33元，升7.12%；興瀘水務（2281）收報1.21元，升7.08%；招金礦業（1818）收報7.9元，升6.61%；中國抗體（3681）收報2.94元，升6.52%；中通快遞（2057）收報255.6元，升6.41%。
下跌異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.3元，跌14.29%；碧桂園服務（6098）收報51.7元，跌12.3%；阿里巴巴（9988）收報139.8元，跌10.38%；毅德國際（1396）見52周低0.365元，收報0.395元，跌10.23%。
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