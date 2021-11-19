上述貸款屬無抵押、免息及須按要求償還。而於今日公告日期，公司已提取合共約1.61億美元（相當於約12.48億港元）的貸款。

安山金控董事會認為，貸款將讓集團得以加強其營運資金基礎及提升其財務狀況，授出貸款顯示吳宇對集團發展的認可、信心及支持。吳宇目前持有安山金控的72.74%權益。

吳宇目前為安山金控大股東，以及本港最大汽車保險公司之泰加保險（6161）的大股東。早前，泰加保險公布接獲保監局通知，要求集團旗下以的士保險為主的子公司提供外幣交易資料以檢視交易活動及策略，公司已暫停其外幣投資。

值得留意的是，泰加保險執行董事林烽回應有關泰加投資集中於外幣交易時，指吳宇在2019年有意入主泰加時，已向保監局表示會投資外幣，公司自去年下半年開始外幣投資，有定期向當局匯報外幣投資情况，因此對保監局的要求感到突然。

至於安山金控則曾在11月初發澄清指，注意到互聯網上有關吳宇及集團的若干負面謠言，集團及吳宇均斷然否認有關集團的負面謠言，集團認為其屬不準確且具有誤導成分，保留採取法律行動的權利。集團未有披露相關謠言內容，但提及截至10月底的五個月，其投資業務產生表現費以及賬戶設立及行政費收入約4,600萬元，集團將繼續致力為股東實現最大回報，同時採取謹慎的成本控制及風險管理方法。

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