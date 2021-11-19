廉政公署公布，今日（19日）落案起訴三名人士，包括一間上市公司的時任主席及時任大股東，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱瞞秘密「買殼」協議，串謀詐騙香港聯交所、該上市公司以及其董事會和股東，以及處理犯罪得益4200萬元。