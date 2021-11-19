廉政公署起訴詹培忠父子 涉上市詐騙「買殼」交易串謀詐騙及洗黑錢
文章日期：2021年11月19日 12:27
廉政公署公布，今日（19日）落案起訴三名人士，包括一間上市公司的時任主席及時任大股東，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱瞞秘密「買殼」協議，串謀詐騙香港聯交所、該上市公司以及其董事會和股東，以及處理犯罪得益4200萬元。
廉署早前接獲證券及期貨事務監察委員會(證監會)轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴三名被告。
被告為有「潮州怒漢」之稱的詹培忠，75歲，亞洲資源時任大股東；詹劍崙，52歲，亞洲資源時任主席；及與控罪中一名商人相關的被告王蓓麗，65歲。
詹培忠及詹劍崙同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。王蓓麗被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。三名被告獲廉署准予保釋，並將於今日下午在沙田裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。
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