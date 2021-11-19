嘉泓物流折讓15%併購意大利及瑞士子公司 發股支付部份代價
文章日期：2021年11月19日 12:34
嘉泓物流（2130）公布，以每股8元、分別向意大利及瑞士非全資子公司賣方，發行及配發1000萬股代價股份，較集團中午收報9.41元折讓15%；連同50萬歐元（約461.5萬港元）現金代價，集團已分別收購嘉泓瑞士及嘉泓意大利剩餘40%及30%已發行股本。
完成交易後，上述兩間公司將會成為集團全資附屬公司，其中嘉宏航運將持有其73.1%股份，其餘則由公眾股東持有。
嘉泓物流執行董事兼首席執行官顔添榮指，歐洲地區向來是集團的業務戰略重點，今次收購將加強地區網絡，有效促進當地業務發展。現時意大利12歲以上人口的全面疫苗接種率達到超過82%，集團相信於當地建立業務樞紐，將有助開拓歐洲各國市場。
他續指，集團近期與京東快遞合作，集團將為其在意大利提供海外運輸及倉儲服務；加上當地持續上升的疫苗接種率將帶動經濟活動漸趨恢復，為經濟反彈奠下紮實基礎，進而激發對奢侈品及相關物流服務需求。
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