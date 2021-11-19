集團指償還將不會對其財務狀況造成重大影響。按上述披露，即該兩筆銀團貸款尚餘54.89億港元及1.4億美元未償還。

雅居樂於本周已披露，於11月18日已全數贖回未償還本金額為1.9億美元的境外優先票據。同時，集團亦向市場抽水，發行24.18億元的可交換債券（EB），惟債券持有人所換的股份為雅居樂旗下的物管股雅生活（3319），初步交換價每股27.48元兌換8799萬股股份，籌資24.18億元。

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