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雅居樂︰如期償還33.45億港元及6000萬美元部分銀團貸款

文章日期：2021年11月19日 12:42

市場憂慮內房無力償還境外債下，雅居樂（3383）續披露其依時還債以穩市場信心。集團於今日公布，在2018年5月21日獲得兩筆為期48個月，金額為88.34億元（另額外有25億元增額權）及2億美元的銀團貸款，當中近33.45億元及6000萬美元貸款將於11月22日到期，集團已匯出資金至信貸代理人指定的銀行賬戶，以依時還款。