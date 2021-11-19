Miller接受《彭博電視台》採訪時表示，對中國經濟而言，「第三季度尤其殘酷。」此外，「未來的增長會低得多，這是因為中國政府可以接受。」

中國10月份消費繼續未見起色，且去年收入減少、疫情的不確定性和通貨膨脹上升在在不利家庭支出，惟政府和央行並未出台大規模刺激措施。Miller解釋，「因為中國領導人決定放慢步伐，努力實現中國經濟更緩和、更健康的增長，而不是繼續當前模式到極限，最後得應對其後遺症。」

Miller認為，政府將能管控中國恆大集團的問題不會溢出房地產領域，因為他們控制了銀行和其他交易對手，因此不會無限制地蔓延。然而，經濟的問題在於，作為帶動經濟增長的房地產行業沒有替代品。「零售銷售已經有一段時間看起來不太好，未來可能也不會很好。」

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