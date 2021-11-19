恒指午後變化不大，全日維持高低波幅252點。恒指今早低開385點，高位跌242點，低位跌494點，收市跌269點或1.07%，報25049點。不過跌市成交增，全日成交金額1365億元，較上日增加17.15%，是11月2日1460.12億元成交後最多，當中，成交急增的阿里貢獻149.6億元；國指跌65點或0.72%，報8970點。恒生科技指數收報6457點，跌0.26%。

藍籌23隻升，30隻下跌，7隻無升跌。潤地（1109）升6.05%，收報35.05元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；阿里巴巴（9988）跌10.71%，收報139.3元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低209點。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報352.4元，升9.1%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報139.3元，跌10.71%。

恒指跌穿10天線(25227.35點)、20天線(25319點)、50天線(25172.58點)。科指跌穿10天線(6471.41點)，不過20天線(6444.73點)及50天線(6393.1點)失而復得。

北水南下合計淨流入12.92億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入82.93億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多1.95%，是11月5日後最大跌幅，今日低見24825.43點，是11月10日24481.26點後最低。今日收市報25049.97點，是11月10日後收市新低，當日報24996.14點。連跌3日，累計跌663.81點，對上一次連跌3日是10月28日。

科指曾跌最多2.05%，是11月18日後最大跌幅，今日低見6341.95點，是11月11日6272.93點後最低。今日收市報6457.97點，是11月10日後收市新低，當日報6349.94點。連跌3日，累計跌254.34點，對上一次連跌3日是10月27日。

國指曾跌最多1.89%，是11月18日後最大跌幅，今日低見8865.22點，是11月11日8835.21點後最低。今日收市報8970.67點，是11月10日後收市新低，當日報8910.98點。連跌3日，累計跌255.14點，對上一次連跌3日是10月27日。

一周表現

恒指本周累跌1.1%或278點，跌幅是11月5日後最大，當時收市跌幅為2%；本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升7.39%，其次為藥明生物（2269）及銀娛（0027），分別升5.33%及4.99%。而表現最差的是阿里巴巴（9988）及碧桂園服務（6098），齊齊累跌14.22%，其次為阿里健康（0241）跌9.29%。

國指本周累跌1.58%或143點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為4.22%；本周表現最佳的是農夫山泉（9633），累升10.51%，其次為京東（9618）及新奧能源（2688），分別升6.92%及4.49%。而表現最差的是阿里巴巴（9988）及碧桂園服務（6098），齊齊累跌14.22%，其次為融創中國（1918）跌9.62%。

科指本周累跌1.64%或107點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為5.6%；本周表現最佳的是京東（9618），累升6.92%，其次為同程藝龍（0780）及瑞聲（2018），分別升4.68%及4.39%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌14.22%，其次為汽車之家（2518）及明源雲（0909），分別跌10.79%及9.59%。

焦點股表現

阿里（9988）上季Non-GAAP淨利潤跌四成，下調全年增長預期18個百分點。今早曾跌最多10.77%，創上市以來最大跌幅，低見139.2元，是10月6日135.7元後最低。今日收市報139.3元，是10月6日後收市新低，當日報137.3元。連跌3日，累計跌25.89元，對上一次連跌3日是11月9日，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月27日。

京東（9618）上季轉蝕28億，Non-GAAP少賺10%，收入勝預期，首三季少賺93%。收報352.4元，升9.1%。京東曾升最多9.1%，是8月25日後最大升幅，今日高見352.4元，是3月12日353.6元後最高。今日收市報352.4元，是3月11日後收市新高，當日報360.8元。

午後消息股表現

中國多地據報放寬土拍規則，以及再有房企獲批發行銀行間市場中期票據。內房股急升，融創（1918）收報15.4元，升8.91%；龍光地產（3380）收報8.15元，升8.23%；雅居樂（3383）收報5.71元，升7.33%。

恒大（3333）：廣東63個在建樓盤已全面復工復產。另傳恒大提出港地產代理售更多住宅以獲取拖欠佣金，中原據報不接受提議。收報2.78元，升5.3%。

雅居樂（3383）︰如期償還33.45億港元及6000萬美元部分銀團貸款。收報5.71元，升7.33%。

嘉泓物流（2130）折讓15%併購意大利及瑞士子公司，發股支付部份代價。收報9.46元，升1.72%。

安山金控（0033）獲大股東吳宇提供2億元循環貸款。收報1.42元，升25.66%。

碧服（6098）︰行家頻配股累氣氛轉差，原計劃以每股65元配股。收報53.7元，跌8.91%。

今早及隔晚消息股表現

據報中港將於12月初開始實施無隔離進入內地。相關股個別發展，國泰（0293）收報7.1元，跌1.11%；周大福（1929）收報17.04元，跌0.58%；周生生（0116）收報11.9元，升2.06%；新秀麗（1910）收報18.42元，升0.44%。

蘋果據報重點研全自動駕駛，冀2025推出新車，股價創新高。電動車股向下，小鵬汽車（9868）收報187.2元，跌1.73%；比亞迪（1211）收報299.8元，跌0.99%；理想汽車（2015）收報121元，跌4.87%；恒大汽車（0708）收報3.53元，跌0.56%。

碧服（6098）以53.35元(較上日折讓約9.5%)配售1.5億股，籌80億元，今早復牌。收報53.7元，跌8.91%。

Prada（1913）上季零售額較2019年升18%，線上業務彈升逾4倍。收報57.55元，升5.4%。

嗶哩嗶哩（9626）擬發109億元可換股優先票據。停牌。

保利協鑫（3800）簽訂多晶硅料銷售合同，約值262億人幣。收報3.3元，跌2.37%。

歐化（1711）中期扭虧為盈，賺56萬。收報0.28元，跌3.45%。

百盛商業（3368）上季虧損擴大至4987萬，同店銷售升轉跌11.3%。收報0.248元，跌4.62%。

京東物流（2618）由盈轉虧，第三季蝕7.27億元人民幣。收報31.5元，升2.61%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見9.7元，收報9.46元，升8.61%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見32.5元，收報31.75元，升4.27%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.86元，收報13.86元，升14.74%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見15.98元，收報14.96元，升0.54%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.07元，收報4.96元，無升跌；達力環保（1790）創52周高，見0.68元，收報0.66元，升1.54%；同方泰德（1206）創52周高，見1.55元，收報0.94元，升42.42%；嘉里物流（0636）創52周高，見25.15元，收報24.65元，升17.1%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.39元，收報1.32元，升5.6%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升20.31%；易緯集團（3893）創52周高，見0.75元，收報0.68元，跌8.11%。

破底股方面

破底股包括，金科服務（9666）創上市新低，見31.45元，收報34.2元，升7.38%；德信服務（2215）創上市新低，見2.94元，收報3.06元，無升跌；榮萬家（2146）創上市新低，見5.68元，收報5.79元，跌1.03%；禹洲（1628）創上市新低，見0.77元，收報0.81元，升3.85%；汽車之家（2518）創上市新低，見66.15元，收報66.15元，跌3.15%；匯賢（87001）創上市新低，見1.33元，收報1.34元，跌1.47%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.18元，收報3.24元，跌4.42%；中駿集團（1966）見52周低2.13元，收報2.22元，升0.91%；華潤醫療（1515）見52周低5元，收報5.03元，跌2.14%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.083元，跌3.49%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.92元，收報0.96元，升2.13%；阿里健康（0241）見52周低8.72元，收報8.98元，跌4.26%；電視廣播（0511）見52周低5.18元，收報5.22元，跌2.25%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.02元，升0.99%；粵運交通（3399）見52周低1.05元，收報1.05元，跌3.67%；毅德國際（1396）見52周低0.365元，收報0.42元，跌4.55%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.72元，升1.41%；恒隆地產（0101）見52周低16.3元，收報16.64元，跌1.07%；恒安（1044）見52周低37.95元，收報38.25元，跌1.8%；遠東宏信（3360）見52周低6.82元，收報6.93元，跌1.14%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，同方泰德（1206）創52周高，見1.55元，收報0.94元，升42.42%；安山金控（0033）收報1.42元，升25.66%；精英匯（1775）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升20.31%；嘉里物流（0636）創52周高，見25.15元，收報24.65元，升17.1%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.86元，收報13.86元，升14.74%；遊萊互動（2022）收報0.087元，升14.47%；三葉草生物（2197）收報12.98元，升10.56%；中策（0235）收報0.054元，升10.2%；京東（9618）收報352.4元，升9.1%。

下跌異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.31元，跌11.43%；阿里巴巴（9988）收報139.3元，跌10.71%；揚科集團（1460）收報0.485元，跌10.19%；三寶科技（1708）收報4.25元，跌9.57%；成實外教育（1565）收報0.49元，跌9.26%；碧桂園服務（6098）收報53.7元，跌8.91%。

其他報道

滬指以近日中高位收市 全周升0.6%

內房資金壓力大 中國多地據報放寬土拍規則

內房股午後反突拉升 再有房企獲批發行銀行間市場中期票據

Daiso Japan於慈雲山中心開設第8分店 面積達3800呎

傳啟動上市聆訊 商湯科技：不予置評

中國褐皮書執行長稱中國經濟增長速度比外界預期慢得多

恒大：廣東63個在建樓盤已全面復工復產

雅居樂︰如期償還33.45億港元及6000萬美元部分銀團貸款

嘉泓物流折讓15%併購意大利及瑞士子公司 發股支付部份代價

廉政公署起訴詹培忠父子 涉上市詐騙「買殼」交易串謀詐騙及洗黑錢

安山金控獲大股東吳宇提供2億元循環貸款

碧服︰行家頻配股累氣氛轉差 原計劃以每股65元配股

恒指半日跌444點 「ATM」拖低298點 阿里跌10.3%