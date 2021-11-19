李克強說，今年以來，中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰。當前國內外形勢依然復雜嚴峻，我國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰。

但他亦指出，中國經濟總體穩步恢復，可以實現今年主要目標，就業提前完成全年任務。要繼續做好常態化疫情防控，強化「六穩」、「六保」特別是保就業保民生保市場主體，增強宏觀政策的前瞻性針對性，推進改革開放，做好跨周期調節。

李克強又表示，在延續制度性減稅、落實已定緩稅政策的同時，研究採取新的組合式、階段性減稅降費措施，完善研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策，支持製造業企業、中小微企業和個體工商戶紓困解難和創新升級。支持煤電企業的各項政策要確保落實到位，保證電力穩定供應。採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下遊中小微企業傳導的壓力。

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