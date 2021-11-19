私人消費上升，則抵消了政府最終消費支出及固定資本形成總額的部分跌幅，內部需求按年微跌0.7%。私人消費同比增長3.0%，當中住戶在本地的最終消費支出按年上升3.2%，在外地的最終消費支出亦上升1%。貨物進口上升43.7%，服務進口亦上升16.0%。

政府第3季於防疫及醫療衛生方面的支出較去年同季為低，使政府最終消費支出按年跌3.8%，其中購入貨物及服務淨值下跌6.9%，僱員報酬上升0.4%。固定資本形成總額按年下跌4.1%，當中建築投資下跌3.7%，設備投資亦下跌5.9%。公共投資方面，因青茂口岸聯檢大樓及鴨涌河整治工程完工，令公共工程投資回落20.5%，設備投資則上升32.9%。私人投資方面，部分大型建築項目投資增加，帶動私人建築投資按年上升2%，設備投資則下跌10.8%。

首3季計，澳門本地生產總值實質上升27.5%。按本地生產總值主要組成部分分析，私人消費支出上升9%，政府最終消費支出下跌0.3%，固定資本形成總額亦下跌0.9%；貨物出口及進口分別上升159.5%及87.7%，而服務出口亦上升102.5%，其中博彩服務出口上升79.4%；服務進口上升19%。

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