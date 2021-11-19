兩案押後至明年2月28日再訊

廉署今早已落案起訴三名被告，並於今午加控商人馬鐘鴻，48歲。首案3名被告為董事詹培忠（75歲，亞洲資源時任大股東）、商人詹劍崙（52歲，亞洲資源時任主席）及無業王蓓麗（65歲）。次案被告為馬鐘鴻。王蓓麗准以20萬元現金及人事擔保保釋，另涉非法入境的馬鐘鴻保釋被拒，須繼續還押。

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詹培忠及詹劍崙同被控2項串謀欺詐罪，馬鐘鴻被控1項上述罪名，指3人於2013年7月1至2015年11月15日其間犯案。馬鐘鴻與王蓓麗各被控1項洗黑錢罪，涉款4,200萬元。王蓓麗案發時受聘於馬鐘鴻的一間公司。

詹培忠反對兩案合併

控方在庭上稱需時分析銀行記錄，並申請押後案件，透露或會新增控罪或被告，並認為兩案有關連，擬申請合併案件，詹培忠隨即反對「根本上成件事唔係一齊」。

代表詹培忠兩父子的前廉署總調查主任、大律師查錫我要求法庭記錄在案，稱被告透過他表明反對合併，望申請將案件轉介至設陪審團的高等法院原訟庭審理。溫官稱法庭已將聆訊內容錄音，不會另外記錄在案，合併事宜留待下次處理。

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