市監局公布的個案，包括8宗與阿里巴巴（9988）、淘寶、餓了麼和阿里健康（0241）相關的個案，例如阿里巴巴收購高德軟件、魅族科技、高鑫零售股權案。有12宗與騰訊（0700）相關，有3宗與百度（9888）相關、1宗分別與京東（9618）和滴滴（美：DIDI）相關。

市監局表示，隨著反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。本次公布的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣泛、交易時間跨度較長。依法處理未依法申報案件，既能保障各類市場主體公平參與競爭，維護反壟斷法權威，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境，又能有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。