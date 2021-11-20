總結全周，納指和標指上升1.2%和0.3%，市場繼續熱炒元宇宙概念，加上市傳蘋果（美：AAPL）最快在2025年製造全自動駕駛汽車，帶動半導體股上升做好，費城半導體指數上周升3.1%，連升第六周，昨日亦升0.31%，Nvidia（美：NVDA）昨升4.14%繼續破頂，報329.85美元。不過應用物料（美：AMAT）前日公布的純利差過預期，管理層表示半導體設備業務需求強勁，但受供應鏈和船運問題影響季度營收下跌，昨跌5.49%。

歐洲國家再度實施封鎖措施，帶動旅遊股急挫，Airbnb（美：ABNB）跌3.87%，皇家加勒比遊輪（美：RCL）跌2.98%，美國環球航空股ETF（美：JETS）跌1.74%。紐約期油因為市場擔心歐洲疫情回升影響經濟復蘇，加上大國可能釋出原油儲備而跌穿80美元，周五收報75.68美元，下跌3.48%。標普500能源股指數ETF（美：XLE）則下跌3.9%。

恒指夜期昨跌0.39%，收報24892點，低水158點。ADR港股比例指數收報24907點，下跌0.57%。美國10年期國債收益率跌2.39%至1.551厘，匯豐（0005）ADR跟隨外圍銀行同業下跌1.49%，折合報45.34元，較港股低收1.54%。阿里巴巴（9988）美股未止跌，昨跌2.27%折合報136港元，較港股低收2.07%，拼多多（美：PDD）跌3.77%，業績好過預期的京東（9618）續升3.92%，折合報357.4港元，較港股高收1.42%。