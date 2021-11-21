公告指出，聯交所已考慮，長盈的主要業務包括石油勘探及生產、放債及投資證券，於過去五年持續惡化並錄得虧損或僅產生小額溢利。業務表現惡化並非暫時低迷或下滑，而香港的新太陽能業務仍處於發展初期。整體而言，公司之業務並不可行及不可持續發展及或非具有實質性。

石油業務方面，自2012年起一直惡化並處於低營運水平，並已於碳氫化合物開採權於2021年3月終止後全面停止營運。公司擬透過可能進行的位於加拿大之一個油田項目及位於阿根廷之三個油田項目的收購以繼續經營此項業務，惟所有收購均處於初步階段，並無具體細節。加上放債業務及太陽能業務均處於低營運水平，並沒有實質之業務。另外，2021年6月底的資產水平可能無法讓集團處於足夠營運水平經營業務，以支持其繼續上市等。

根據上市規則，倘公司股份連續18個月維持暫停買賣，聯交所可能取消其上市地位。