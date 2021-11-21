事緣俄鋁於5月宣布分拆計劃，將其高碳資産分拆爲一家獨立公司，並尋求在莫斯科上市，以助公司迅速實現碳中和計劃。而俄鋁最大的持股股東、曾是俄羅斯首富歐柏嘉（Oleg Deripaska）旗下En+ Group 持股57％，第二大股則是西伯利亞烏拉爾鋁業公司（SUAL Partners），持股25.5％。此前雙方一直發生存在意見分歧，例如 SUAL Partners呼籲新上任的董事會恢復分紅，並反對分拆業務一事，並曾在年會上投票反對俄鋁更名為 AL+ 的計劃。

但是，在經過雙方進一步的討論之後，SUAL Partners於本月放棄對分拆業務持反對意見。報道又引述知情人士透露，EN+ 形容與SUAL Partners達成共識是「結盟」，事件令Odey警覺，關注分拆一旦完成，俄鋁大股東可能會提出私有化，收購少數股東股權。報道引述知情人士稱，Odey 曾告訴俄鋁及其顧問，基金將投票支持分拆業務，但前提是俄鋁需製定可持續的資本回報政策，認為此舉將有助推動俄鋁股票的重新評級。

事實上基金Odey並不持有俄鋁的股份，但持有其衍生品，使其可以選擇收購股份。俄鋁回覆《金融時報》表示，不知道港交所有任何調查，也尚未公佈任何有關分拆投票安排的信息。EN+ Group拒絕置評和 SUAL Partners沒有回應置評請求。